Co najmniej 21 osób zginęło u wybrzeży Krety — Al Jazeera

Co najmniej 21 osób zginęło u południowych wybrzeży greckiej wyspy Kreta podczas próby dotarcia drogą morską do Europy. Grecka straż przybrzeżna przeprowadziła kilka operacji poszukiwawczo-ratunkowych dotyczących migrantów i uchodźców, informuje Al Jazeera.

Operacja ratunkowa na morzu

Wczesnym rankiem 9 listopada kontenerowiec pod marokańską banderą zauważył jednostkę na południe od Krety. Straż przybrzeżna znalazła 12 ciał i uratowała 18 osób. Wszystkich przetransportowano na ląd, jednak kolejna osoba później zmarła w szpitalu.

Przyczyny zgonów nie ustalono od razu. Według greckich władz łódź mogła przebywać na morzu przez kilka dni i nie mogła dotrzeć do brzegu z powodu silnego wiatru.

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Inne łodzie w pobliżu wyspy

Wieczorem 7 listopada straż przybrzeżna znalazła kolejną łódź w pobliżu południowego wybrzeża Krety. Ratownicy znaleźli osiem ciał i uratowali 28 migrantów oraz uchodźców. Kolejne dwie osoby uznaje się za zaginione.

Na południe od wyspy znaleziono również dwie inne łodzie — z około 47 i 40 osobami na pokładzie. Agencja Unii Europejskiej ds. ochrony granic Frontex skierowała samolot i drona do wykrywania łodzi. Uratowanych przewieziono do portu na południowym wybrzeżu Krety.

Kreta stała się jednym z głównych punktów wjazdu do UE dla osób opuszczających kraje Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji z powodu konfliktów i ubóstwa. Frontex poinformował, że w pierwszych trzech kwartałach 2026 roku odnotował około 31 800 nielegalnych przekroczeń granic Unii Europejskiej — o 15% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

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