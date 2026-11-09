У Крита погибли как минимум 21 человек — Al Jazeera

У южного побережья греческого острова Крит погибли как минимум 21 человек, пытавшийся добраться до Европы морем. Греческая береговая охрана провела несколько поисково-спасательных операций с участием мигрантов и беженцев, сообщает Al Jazeera.

Спасательная операция на море

Рано утром 9 ноября контейнеровоз под флагом Марокко заметил судно к югу от Крита. Береговая охрана обнаружила 12 тел и спасла 18 человек. Всех доставили на берег, однако еще один человек позднее умер в больнице.

Причину смертей сразу не установили. По данным греческих властей, лодка могла находиться в море несколько дней и не могла добраться до берега из-за сильного ветра.

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Другие лодки у острова

Вечером 7 ноября береговая охрана обнаружила еще одну лодку у южного побережья Крита. Спасатели обнаружили восемь тел и спасли 28 мигрантов и беженцев. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

Также к югу от острова обнаружили две другие лодки — примерно с 47 и 40 людьми на борту. Агентство Европейского союза по охране границ Frontex задействовало самолет и беспилотник для обнаружения лодок. Спасенных доставили в порт на южном побережье Крита.

Крит стал одним из главных пунктов въезда в ЕС для людей, покидающих страны Ближнего Востока, Африки и Азии из-за конфликтов и бедности. Frontex сообщило, что за первые три квартала 2026 года зафиксировало около 31 800 нерегулярных пересечений границы Европейского союза — на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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