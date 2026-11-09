塞浦路斯2026年前九个月的对外贸易逆差达到68.6亿欧元。这比2025年同期的62.3亿欧元高出10.2%。塞浦路斯统计局（Cystat）公布了初步数据，《塞浦路斯邮报》报道。

1月至9月，进口增长12.1%，从一年前的104.9亿欧元增至117.6亿欧元。与此同时，出口增长14.8%，达到48.9亿欧元，而2025年前九个月为42.6亿欧元。尽管出口按百分比计算增长更快，但其价值仍明显低于进口额，扩大了贸易逆差。

9月出口增长89.1%

9月，塞浦路斯出口同比增长89.1%，从2025年9月的4.966亿欧元增至9.393亿欧元。对第三国出口增长逾一倍，从3.239亿欧元增至7.233亿欧元。对其他欧盟成员国的供应从一年前的1.727亿欧元增至2.16亿欧元。

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9月统计数据还包括价值1.573亿欧元的船舶经济所有权转移。2025年9月，该指标为1.08亿欧元。

进口也有所增加

9月进口增长19.7%，从一年前的12.4亿欧元增至14.9亿欧元。从其他欧盟成员国的进口为7.052亿欧元，而此前为6.389亿欧元；从第三国的进口为7.844亿欧元，而此前为6.053亿欧元。这些数据包括价值5890万欧元的船舶和飞机经济所有权转移，而2025年9月为3800万欧元。

9月单月贸易逆差约减少26.4%，从一年前的7.476亿欧元降至5.503亿欧元。8月最终数据显示，进口增长15.8%，达到13.3亿欧元；国内生产商品出口增长29.8%，达到5.185亿欧元。2026年前八个月，在不包括矿物燃料和油类以及船舶和飞机补给的此类出口中，最大的类别仍是哈卢米奶酪，价值2.583亿欧元。其后是价值2.261亿欧元的医药产品。

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