На Кипре дефицит внешней торговли за первые девять месяцев 2026 года достиг €6,86 млрд. Это на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял €6,23 млрд. Предварительные данные опубликовала Статистическая служба Кипра (Cystat), сообщает Cyprus Mail.

В январе-сентябре импорт вырос на 12,1% — до €11,76 млрд против €10,49 млрд годом ранее. В то же время экспорт увеличился на 14,8%, до €4,89 млрд, тогда как за первые девять месяцев 2025 года он составлял €4,26 млрд. Хотя экспорт рос быстрее в процентном выражении, его стоимость оставалась существенно ниже стоимости импорта, что расширило торговый дефицит.

Сентябрьский экспорт вырос на 89,1%

В сентябре экспорт Кипра вырос на 89,1% в годовом выражении — до €939,3 млн по сравнению с €496,6 млн в сентябре 2025 года. Экспорт в третьи страны увеличился более чем вдвое — до €723,3 млн с €323,9 млн. Поставки в другие государства-члены ЕС выросли до €216 млн против €172,7 млн годом ранее.

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Сентябрьская статистика также учитывает передачу права экономической собственности на суда стоимостью €157,3 млн. В сентябре 2025 года этот показатель составлял €108 млн.

Импорт также увеличился

Импорт в сентябре вырос на 19,7% — до €1,49 млрд с €1,24 млрд годом ранее. Импорт из других государств-членов ЕС составил €705,2 млн против €638,9 млн, а из третьих стран — €784,4 млн против €605,3 млн. В эти данные включена передача права экономической собственности на суда и самолеты на €58,9 млн по сравнению с €38 млн в сентябре 2025 года.

Месячный торговый дефицит в сентябре сократился примерно на 26,4% — до €550,3 млн против €747,6 млн годом ранее. Окончательные данные за август свидетельствуют, что импорт вырос на 15,8%, до €1,33 млрд, а экспорт товаров внутреннего производства — на 29,8%, до €518,5 млн. По итогам первых восьми месяцев 2026 года крупнейшей категорией такого экспорта, без учета минеральных топлив и масел, а также запасов для судов и самолетов, оставался сыр халлуми — на €258,3 млн. Далее следовали фармацевтические товары на €226,1 млн.

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