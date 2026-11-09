Na Cyprze deficyt handlu zagranicznego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku osiągnął 6,86 mld euro. To o 10,2% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, gdy wynosił 6,23 mld euro. Wstępne dane opublikowała Służba Statystyczna Cypru (Cystat), jak podaje Cyprus Mail.

W okresie od stycznia do września import wzrósł o 12,1%, do 11,76 mld euro, wobec 10,49 mld euro rok wcześniej. Jednocześnie eksport zwiększył się o 14,8%, do 4,89 mld euro, podczas gdy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku wynosił 4,26 mld euro. Chociaż eksport rósł szybciej w ujęciu procentowym, jego wartość pozostawała znacznie niższa od wartości importu, co poszerzyło deficyt handlowy.

Wrześniowy eksport wzrósł o 89,1%

We wrześniu eksport Cypru wzrósł o 89,1% rok do roku, do 939,3 mln euro, w porównaniu z 496,6 mln euro we wrześniu 2025 roku. Eksport do państw trzecich zwiększył się ponad dwukrotnie — do 723,3 mln euro z 323,9 mln euro. Dostawy do innych państw członkowskich UE wzrosły do 216 mln euro wobec 172,7 mln euro rok wcześniej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Statystyki za wrzesień uwzględniają również transfery własności ekonomicznej statków o wartości 157,3 mln euro. We wrześniu 2025 roku wskaźnik ten wynosił 108 mln euro.

Import również wzrósł

Import we wrześniu wzrósł o 19,7%, do 1,49 mld euro z 1,24 mld euro rok wcześniej. Import z innych państw członkowskich UE wyniósł 705,2 mln euro wobec 638,9 mln euro, a z państw trzecich — 784,4 mln euro wobec 605,3 mln euro. Dane te obejmują transfery własności ekonomicznej statków i samolotów o wartości 58,9 mln euro, wobec 38 mln euro we wrześniu 2025 roku.

Miesięczny deficyt handlowy we wrześniu zmniejszył się o około 26,4%, do 550,3 mln euro, wobec 747,6 mln euro rok wcześniej. Ostateczne dane za sierpień pokazują, że import wzrósł o 15,8%, do 1,33 mld euro, a eksport towarów produkcji krajowej — o 29,8%, do 518,5 mln euro. W pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku największą kategorią takiego eksportu, z wyłączeniem paliw i olejów mineralnych oraz zaopatrzenia dla statków i samolotów, pozostał ser halloumi o wartości 258,3 mln euro. Kolejne były produkty farmaceutyczne o wartości 226,1 mln euro.

Czytaj nas na