Дефіцит торгівлі Кіпру зріс до €6,86 млрд за дев’ять місяців — Cyprus Mail

На Кіпрі дефіцит зовнішньої торгівлі за перші дев’ять місяців 2026 року сягнув 6,86 млрд євро. Це на 10,2% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли показник становив 6,23 млрд євро. Попередні дані оприлюднила Статистична служба Кіпру (Cystat), повідомляє Cyprus Mail.

У січні—вересні імпорт зріс на 12,1% — до 11,76 млрд євро проти 10,49 млрд євро роком раніше. Водночас експорт збільшився на 14,8%, до 4,89 млрд євро, тоді як за дев’ять місяців 2025 року він становив 4,26 млрд євро. Хоча експорт зростав швидше у відсотковому вимірі, його вартість залишалася суттєво меншою за вартість імпорту, що розширило торговельний дефіцит.

Вересневий експорт зріс на 89,1%

У вересні експорт Кіпру зріс на 89,1% у річному вимірі — до 939,3 млн євро порівняно з 496,6 млн євро у вересні 2025 року. Експорт до третіх країн більш ніж подвоївся — до 723,3 млн євро з 323,9 млн євро. Поставки до інших держав-членів ЄС зросли до 216 млн євро проти 172,7 млн євро роком раніше.

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Вереснева статистика також враховує передачу права економічної власності на судна вартістю 157,3 млн євро. У вересні 2025 року цей показник становив 108 млн євро.

Імпорт також збільшився

Імпорт у вересні зріс на 19,7% — до 1,49 млрд євро з 1,24 млрд євро роком раніше. Імпорт з інших держав-членів ЄС становив 705,2 млн євро проти 638,9 млн євро, а з третіх країн — 784,4 млн євро проти 605,3 млн євро. До цих даних включено передачу права економічної власності на судна й літаки на 58,9 млн євро, порівняно з 38 млн євро у вересні 2025 року.

Місячний торговельний дефіцит у вересні скоротився приблизно на 26,4% — до 550,3 млн євро проти 747,6 млн євро роком раніше. Остаточні дані за серпень свідчать, що імпорт зріс на 15,8%, до 1,33 млрд євро, а експорт товарів внутрішнього виробництва — на 29,8%, до 518,5 млн євро. За підсумками перших восьми місяців 2026 року найбільшою категорією такого експорту, без урахування мінеральних палив і олив та запасів для суден і літаків, залишався сир халумі — на 258,3 млн євро. Далі йшли фармацевтичні товари на 226,1 млн євро.

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