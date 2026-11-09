Audi припинила випуск A8 у Неккарзульмі після 32 років виробництва — Motor1

Audi завершила виробництво флагманського седана A8 на заводі в Неккарзульмі, Німеччина. Останній автомобіль зійшов із конвеєра в середині жовтня, завершивши 32-річну історію випуску моделі на цьому підприємстві, повідомляє Motor1.

Audi A8 виробляли в Неккарзульмі з 1994 року, коли дебютувало перше покоління D2. Модель отримала конструкцію зі значною часткою алюмінію та технологію Audi Space Frame. Нинішнє четверте покоління A8 D5 представили 2017 року, а у 2021-му седан оновили. У лютому Audi припинила приймати індивідуальні замовлення на A8 у Німеччині.

Потужності передадуть іншим моделям

Вивільнені потужності заводу в Неккарзульмі використають для випуску Audi A5 Sedan і A5 Avant, а також їхніх версій S та RS. Припинення складання A8 на цьому підприємстві не означає остаточної відмови Audi від модельної лінійки.

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Речник модельної лінійки A8 Марсель Бестле раніше заявив, що рішення щодо наступника вже ухвалене. Компанія має намір представити його наприкінці цього десятиліття, а додаткові подробиці обіцяє повідомити пізніше.

Тимчасовим флагманом є Q9

До появи наступника A8 тимчасовим флагманом Audi є великий SUV Q9, розташований у лінійці вище за Q7. Його виробляють у Братиславі, Словаччина.

Volkswagen Group також зазначала у своєму плані Future Plan 2030, що європейські виробничі потужності концерну перевищують попит більш як на 500 тисяч автомобілів. Для заводів у Неккарзульмі, Емдені, Цвіккау та Ганновері поки не забезпечено конкурентних виробничих програм на період 2031–2034 років. Група планує до червня 2027 року розробити стратегію сталого виробництва для європейських підприємств і оцінити альтернативні варіанти їхнього використання.

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