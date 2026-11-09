Audi завершила производство флагманского седана A8 на заводе в Неккарзульме, Германия. Последний автомобиль сошёл с конвейера в середине октября, завершив 32-летнюю историю выпуска модели на этом предприятии, сообщает Motor1.

Audi A8 производили в Неккарзульме с 1994 года, когда дебютировало первое поколение D2. Модель получила конструкцию со значительной долей алюминия и технологию Audi Space Frame. Нынешнее четвёртое поколение A8 D5 представили в 2017 году, а в 2021 году седан обновили. В феврале Audi прекратила принимать индивидуальные заказы на A8 в Германии.

Мощности передадут другим моделям

Высвободившиеся мощности завода в Неккарзульме используют для выпуска Audi A5 Sedan и A5 Avant, а также их версий S и RS. Прекращение сборки A8 на этом предприятии не означает окончательного отказа Audi от модельной линейки.

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Представитель модельной линейки A8 Марсель Бестле ранее заявил, что решение относительно преемника уже принято. Компания намерена представить его в конце этого десятилетия и обещает сообщить дополнительные подробности позднее.

Временным флагманом является Q9

До появления преемника A8 временным флагманом Audi является большой SUV Q9, расположенный в линейке выше Q7. Его производят в Братиславе, Словакия.

Volkswagen Group также отмечала в своём плане Future Plan 2030, что европейские производственные мощности концерна превышают спрос более чем на 500 тысяч автомобилей. Для заводов в Неккарзульме, Эмдене, Цвиккау и Ганновере пока не обеспечены конкурентоспособные производственные программы на период 2031–2034 годов. Группа планирует до июня 2027 года разработать стратегию устойчивого производства для европейских предприятий и оценить альтернативные варианты их использования.

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