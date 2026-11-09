В Европейском Союзе 29 ноября вступят в силу нормы Euro 7, которые впервые охватят не только выхлопные выбросы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но и частицы от тормозных систем и износа шин. Новые требования также распространятся на электромобили, сообщает Autocar.

Лимиты для тормозной пыли

Регламент устанавливает ограничения на выбросы тормозных частиц размером до 10 микронов — PM10. Для электромобилей допустимый уровень составит 3 мг на километр, а для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — 7 мг на километр.

Более строгий норматив для электрокаров связан с использованием рекуперативного торможения. Оно уменьшает работу обычных фрикционных тормозов и, соответственно, количество пыли, образующейся при взаимодействии тормозных колодок со стальными дисками.

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Требования к батареям и запчастям

Для электромобилей Euro 7 также предусматривает требования к долговечности батарей. Они должны сохранять не менее 80% первоначальной емкости в течение первых пяти лет или до пробега 100 тыс. км — в зависимости от того, что наступит раньше. От пяти до восьми лет эксплуатации или до 160 тыс. км пробега этот показатель должен составлять не менее 72%, также в зависимости от того, что наступит раньше.

Сейчас правила касаются новых автомобилей и оригинальных комплектующих, однако производители запчастей уже адаптируют продукцию к таким критериям. ZF Aftermarket под брендом TRW разработала технологию DTEC со сниженным образованием пыли для тормозных дисков и колодок. В компании отмечают, что значительная часть пыли возникает со стального диска, поэтому одним из способов сокращения выбросов является укрепление его поверхности.

Для проверки взаимодействия компонентов тормозной системы ZF использует испытательный стенд DustIN в режимах испытаний, применявшихся при разработке норм Euro 7.

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