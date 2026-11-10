Формула-1 планирует провести заключительные этапы сезона 2026 года в Катаре 27–29 ноября и в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 4–6 декабря. Итальянскую трассу в Имоле, которую готовили в качестве резервной площадки, попросили прекратить подготовку.

Имолу попросили прекратить подготовку

О решении BBC Sport сообщило со ссылкой на Формулу-1. Имола готовилась к возможному проведению Гран-при в даты этапа в Абу-Даби, если две завершающие гонки на Ближнем Востоке не смогли бы состояться.

В Формуле-1 отметили, что в случае ухудшения ситуации в регионе готовы отменить этапы в Катаре и Абу-Даби. Представитель серии заявил, что безопасность всех участников будет приоритетом.

Ситуация с безопасностью в регионе

В Формуле-1 объяснили решение продолжать подготовку тем, что ситуация в Катаре и ОАЭ в последние месяцы не получила негативного развития. По данным серии, правительственные рекомендации разрешают поездки в эти страны, страховка остается действительной, там проводят мероприятия, а команды поддерживают завершение сезона по первоначальному плану.

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Ранее после начала войны США и Израиля с Ираном отменили Гран-при Саудовской Аравии, а этап в Бахрейне перенесли. Гран-при Бахрейна в итоге состоялся в октябре на трассе «Сепанг» в Малайзии. В минувший уикенд в Катаре также провели этап MotoGP.

В то же время, по информации BBC Sport, ряд высокопоставленных представителей Формулы-1 выражал обеспокоенность по поводу поездки на заключительные гонки. Катар и ОАЭ расположены вблизи районов Ормузского пролива, где продолжаются ракетные удары. Саудовская Аравия также подвергается атакам хуситов из Йемена, из-за чего в стране в последние недели отменили или перенесли несколько мероприятий.

Катар и Абу-Даби платят значительные суммы за проведение этапов и имеют инвестиционные связи со спортом: суверенный фонд Катара является совладельцем команды Audi, а Абу-Даби — McLaren.

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