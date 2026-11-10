Formuła 1 planuje przeprowadzić końcowe rundy sezonu 2026 w Katarze od 27 do 29 listopada oraz w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od 4 do 6 grudnia. Włoski tor w Imoli, przygotowywany jako obiekt rezerwowy, został poproszony o zaprzestanie przygotowań.

Imola poproszona o zaprzestanie przygotowań

O decyzji BBC Sport poinformowało, powołując się na Formułę 1. Imola przygotowywała się na możliwość organizacji Grand Prix w terminie rundy w Abu Zabi, jeśli dwa kończące sezon wyścigi na Bliskim Wschodzie nie mogłyby się odbyć.

Formuła 1 zaznaczyła, że w razie pogorszenia sytuacji w regionie jest gotowa odwołać rundy w Katarze i Abu Zabi. Przedstawiciel serii oświadczył, że priorytetem będzie bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Sytuacja bezpieczeństwa w regionie

Formuła 1 wyjaśniła decyzję o kontynuowaniu przygotowań tym, że sytuacja w Katarze i ZEA nie uległa negatywnemu rozwojowi w ostatnich miesiącach. Według serii zalecenia rządowe pozwalają na podróże do tych krajów, ubezpieczenie pozostaje ważne, odbywają się tam wydarzenia, a zespoły popierają zakończenie sezonu zgodnie z pierwotnym planem.

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Wcześniej, po rozpoczęciu wojny USA i Izraela z Iranem, odwołano Grand Prix Arabii Saudyjskiej, a rundę w Bahrajnie przełożono. Grand Prix Bahrajnu ostatecznie odbyło się w październiku na torze Sepang w Malezji. W miniony weekend w Katarze odbyła się także runda MotoGP.

Jednocześnie, według informacji BBC Sport, wielu wysokich rangą przedstawicieli Formuły 1 wyrażało obawy dotyczące podróży na końcowe wyścigi. Katar i ZEA znajdują się w pobliżu obszarów Cieśniny Ormuz, gdzie trwają uderzenia rakietowe. Arabia Saudyjska również jest atakowana przez Huti z Jemenu, przez co w ostatnich tygodniach w kraju odwołano lub przełożono kilka wydarzeń.

Katar i Abu Zabi płacą znaczne kwoty za organizację rund i mają powiązania inwestycyjne ze sportem: katarski fundusz państwowy jest współwłaścicielem zespołu Audi, a Abu Zabi — McLarena.

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