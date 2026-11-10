一级方程式计划于11月27日至29日在卡塔尔、12月4日至6日在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行2026赛季最后几站比赛。作为备用场地准备的意大利伊莫拉赛道已被要求停止筹备。

伊莫拉被要求停止筹备

BBC Sport援引一级方程式的消息报道了这一决定。若中东的两场收官比赛无法举行，伊莫拉原本正准备在阿布扎比赛事的日期举办大奖赛。

一级方程式表示，如果该地区局势恶化，准备取消卡塔尔和阿布扎比的比赛。一名系列赛代表称，所有参与者的安全将是优先事项。

该地区的安全局势

一级方程式解释继续筹备的决定时表示，卡塔尔和阿联酋的局势近几个月来没有出现负面发展。该系列赛称，政府旅行建议允许前往这些国家，保险仍然有效，当地仍在举办活动，车队也支持按照原计划完成赛季。

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此前，在美国和以色列与伊朗的战争开始后，沙特阿拉伯大奖赛被取消，巴林站被推迟。巴林大奖赛最终于10月在马来西亚雪邦赛道举行。上周末，卡塔尔还举行了一站MotoGP赛事。

与此同时，据BBC Sport报道，多名一级方程式高级人士对前往收官比赛表示担忧。卡塔尔和阿联酋位于霍尔木兹海峡相关区域附近，那里持续发生导弹袭击。沙特阿拉伯也遭到来自也门胡塞武装的袭击，导致该国近几周有数项活动被取消或推迟。

卡塔尔和阿布扎比为举办分站赛支付巨额费用，并与这项运动存在投资联系：卡塔尔主权基金是奥迪车队的共同所有者，阿布扎比则是迈凯伦的共同所有者。

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