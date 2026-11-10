Формула-1 залишила в календарі Гран-прі Катару й Абу-Дабі — BBC Sport

Формула-1 планує провести заключні етапи сезону 2026 року в Катарі 27–29 листопада та в Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, 4–6 грудня. Італійську трасу в Імолі, яку готували як резервний майданчик, попросили припинити підготовку.

Імолу попросили припинити підготовку

Про рішення BBC Sport повідомило з посиланням на Формулу-1. Імола готувалася до можливого проведення Гран-прі в дати етапу в Абу-Дабі, якщо дві завершальні гонки на Близькому Сході не змогли б відбутися.

У Формулі-1 зазначили, що в разі погіршення ситуації в регіоні готові скасувати етапи в Катарі та Абу-Дабі. Представник серії заявив, що безпека всіх учасників буде пріоритетом.

Безпекова ситуація в регіоні

У Формулі-1 пояснили рішення продовжувати підготовку тим, що ситуація в Катарі та ОАЕ останніми місяцями не зазнала негативного розвитку. За даними серії, урядові рекомендації дозволяють поїздки до цих країн, страхування залишається чинним, там проводять заходи, а команди підтримують завершення сезону за початковим планом.

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Раніше після початку війни США та Ізраїлю з Іраном скасували Гран-прі Саудівської Аравії, а етап у Бахрейні перенесли. Бахрейнський Гран-прі зрештою відбувся в жовтні на трасі «Сепанг» у Малайзії. Минулого вікенду в Катарі також провели етап MotoGP.

Водночас, за інформацією BBC Sport, низка високопоставлених представників Формули-1 висловлювала занепокоєння щодо поїздки на завершальні гонки. Катар та ОАЕ розташовані поблизу районів Ормузької протоки, де тривають ракетні удари. Саудівська Аравія також зазнає атак хуситів із Ємену, через що в країні останніми тижнями скасовували або переносили кілька заходів.

Катар і Абу-Дабі сплачують значні суми за проведення етапів та мають інвестиційні зв’язки зі спортом: суверенний фонд Катару є співвласником команди Audi, а Абу-Дабі — McLaren.

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