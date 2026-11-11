土库曼斯坦称TAPI已抵达赫拉特郊区——OilPrice

土库曼斯坦表示，土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度天然气管道，即TAPI，已抵达阿富汗城市赫拉特的郊区。据OilPrice报道，10月底在阿什哈巴德举行的能源论坛上，还宣布计划在2026年底前投运首段阿富汗境内管道。

赫拉特附近的建设

该媒体称，11月7日的卫星图像显示，管道从土库曼斯坦南部边境延伸至距赫拉特工业区以西约22公里的一处施工区域。施工地点与塔利班当局此前公布的TAPI线路上一座规划天然气分输站的描述相符。

TAPI的规划长度约为1800公里。该管道旨在将土库曼斯坦大型加尔基尼什气田与阿富汗、巴基斯坦和印度的消费者连接起来。整个项目的成本估计高达100亿美元，而通往赫拉特路段的建设据报道耗费阿什哈巴德6亿美元。

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融资与过境

OilPrice的文章推测，伊朗战争背景下的地区能源中断可能重新激发了巴基斯坦对TAPI的兴趣。巴基斯坦驻土库曼斯坦大使法里亚尔·莱加里在阿什哈巴德论坛上表示，伊斯兰堡决心推进这条天然气管道。

大西洋理事会高级研究员约翰·M·罗伯茨认为，将线路向坎大哈和巴基斯坦方向延伸可能需要合作伙伴关系和中国的资金支持。阿富汗也曾提议俄罗斯投资进一步铺设管道。如果该管道延伸至巴基斯坦和印度，喀布尔每年可获得数亿美元的过境费。

根据最初计划，阿富汗将获得TAPI输送天然气的大约5%，而巴基斯坦和印度将平分其余95%。与此同时，该项目的未来取决于融资、地区政治局势以及两大潜在天然气买家的参与。

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