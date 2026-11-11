Turkmenistan oświadczył, że gazociąg Turkmenistan–Afganistan–Pakistan–Indie, znany jako TAPI, dotarł na obrzeża afgańskiego miasta Herat. Na forum energetycznym w Aszchabadzie pod koniec października ogłoszono również zamiar oddania do użytku pierwszego afgańskiego odcinka do końca 2026 roku, informuje OilPrice.

Budowa w pobliżu Heratu

Zdjęcia satelitarne z 7 listopada, według publikacji, pokazują przedłużenie gazociągu od południowej granicy Turkmenistanu do strefy budowy około 22 kilometry na zachód od dzielnicy przemysłowej Heratu. Miejsce prac odpowiada opisowi planowanej stacji odbioru gazu na trasie TAPI, który wcześniej opublikowały władze talibów.

Planowana długość TAPI wynosi około 1800 kilometrów. Gazociąg ma połączyć duże złoże gazowe Gałkynysz w Turkmenistanie z odbiorcami w Afganistanie, Pakistanie i Indiach. Koszt całego projektu szacowano na maksymalnie 10 mld dolarów, a budowa odcinka do Heratu miała kosztować Aszchabad 600 mln dolarów.

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Finansowanie i tranzyt

W materiale OilPrice przypuszcza się, że regionalne zakłócenia energetyczne na tle wojny w Iranie mogły odnowić zainteresowanie Pakistanu projektem TAPI. Ambasador Pakistanu w Turkmenistanie Faryal Leghari oświadczyła na forum w Aszchabadzie, że Islamabad jest zdeterminowany, by rozwijać gazociąg.

Starszy pracownik naukowy Atlantic Council John M. Roberts uważa, że przedłużenie trasy w kierunku Kandaharu i Pakistanu może wymagać partnerstwa oraz chińskiego wsparcia finansowego. Afganistan zaproponował również Rosji inwestowanie w dalsze układanie rurociągu. Jeśli gazociąg zostanie przedłużony do Pakistanu i Indii, Kabul może otrzymywać setki milionów dolarów rocznych opłat tranzytowych.

Zgodnie z pierwotnym planem Afganistan miał otrzymywać około 5% gazu transportowanego przez TAPI, natomiast Pakistan i Indie miały po równo podzielić pozostałe 95%. Jednocześnie przyszłość projektu zależy od finansowania, sytuacji politycznej w regionie oraz udziału dwóch największych potencjalnych nabywców gazu.

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