Туркменистан заявил, что газопровод Туркменистан—Афганистан—Пакистан—Индия, известный как TAPI, достиг окрестностей афганского города Герат. На энергетическом форуме в Ашхабаде в конце октября также объявили о намерении ввести в эксплуатацию первый афганский участок до конца 2026 года, сообщает OilPrice.

Строительство возле Герата

Спутниковые снимки от 7 ноября, по данным издания, показывают продолжение газопровода от южной границы Туркменистана до строительной зоны примерно в 22 километрах к западу от промышленного района Герата. Место работ соответствует описанию запланированной газоотводной станции на маршруте TAPI, ранее опубликованному властями талибов.

Планируемая протяженность TAPI составляет около 1800 километров. Газопровод должен соединить крупное газовое месторождение Галкыныш в Туркменистане с потребителями в Афганистане, Пакистане и Индии. Стоимость всего проекта оценивали до 10 млрд долларов, а строительство отрезка до Герата, по сообщениям, обошлось Ашхабаду в 600 млн долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Финансирование и транзит

В материале OilPrice предполагают, что региональные перебои в энергетике на фоне войны в Иране могли возобновить интерес Пакистана к TAPI. Посол Пакистана в Туркменистане Фарьял Легари заявила на форуме в Ашхабаде, что Исламабад настроен продвигать газопровод.

Старший научный сотрудник Atlantic Council Джон М. Робертс считает, что для продолжения маршрута в сторону Кандагара и Пакистана могут потребоваться партнерство и китайская финансовая поддержка. Афганистан также предлагал России инвестировать в дальнейшую прокладку трубы. Если газопровод продлят до Пакистана и Индии, Кабул может получать сотни миллионов долларов ежегодных транзитных сборов.

Согласно первоначальному плану, Афганистан должен был получать примерно 5% газа, транспортируемого TAPI, тогда как Пакистан и Индия должны были поровну разделить остальные 95%. В то же время будущее проекта зависит от финансирования, политической ситуации в регионе и участия двух крупнейших потенциальных покупателей газа.

Читай нас в