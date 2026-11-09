Капитан сборной Ирландии по регби Дэн Шихан не сыграет против Фиджи в матче Nations Championship, который состоится в субботу. Хукер получил сотрясение мозга в поединке с Аргентиной в Дублине, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Ирландский регбийный союз.

Восстановление Шихана

Шихан покинул поле до перерыва матча, в котором Ирландия 6 ноября победила Аргентину со счетом 42:12. Регбист пройдет 12-дневный протокол возвращения к игре после сотрясения мозга. Из-за этого его участие в матче против Южной Африки 21 ноября также остается под вопросом.

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Изменения в составе сборной

Шон Янсен, который в игре с Аргентиной провел третий матч за национальную команду, травмировал колено и пропустит оставшуюся часть ноябрьской программы сборной. Состояние вингера Роба Балакуна, у которого судороги, и фланкера Джоша ван дер Флира с травмой лодыжки контролируют перед матчем с Фиджи.

Центр Банди Аки из-за болезни снялся с лавки запасных перед игрой с Аргентиной и должен возобновить полноценные тренировки во вторник. В состав сборной в качестве усиления вызваны форвард третьей линии Дэвид Макканн из «Ольстера» и хукер Гас Маккарти из «Ленстера».

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