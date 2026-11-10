Три профсоюза учителей на Кипре — POED, OELMEK и OLTEK — рассматривают возможность забастовки из-за предложенных правительством изменений в системе назначения педагогов в государственных школах. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Организации заявили, что в ближайшие дни созовут свои руководящие органы, чтобы обсудить возможные формы протеста. Они обвинили Министерство образования в ненадлежащих консультациях с профсоюзами перед продвижением законопроекта.

Претензии к консультациям

В совместном заявлении профсоюзы подчеркнули, что министерство затягивало начало обсуждения изменений, которые могут повлиять на сотни учителей и их будущее трудоустройство. Они также оспорили утверждение министерства о том, что оно учло девять из десяти рекомендаций профсоюзов, назвав такое заявление вводящим в заблуждение.

По словам организаций, они до сих пор не получили копию законопроекта, хотя министерство объявило о намерении вынести его на общественное обсуждение. Профсоюзы считают, что содержательный диалог невозможен, пока у них нет информации о конкретных предлагаемых изменениях.

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Дальнейшие шаги профсоюзов

Представители POED, OELMEK и OLTEK также раскритиковали президента Никоса Христодулидиса. По их словам, они обращались к нему с просьбой о встрече, чтобы объяснить свои опасения, но ответа не получили. 8 октября профсоюзы призвали президента вмешаться.

Три организации, представляющие около 17 тысяч членов, планируют провести встречи с учителями, а также с политическими партиями и парламентским комитетом по вопросам образования. Они заявили, что не согласятся на изменения, которые могут поставить под угрозу рабочие места и права их членов.

Спор связан с изменениями в порядке назначения учителей после завершения переходного периода. Действующий список назначений должны отменить 1 сентября 2027 года.

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