Trzy związki zawodowe nauczycieli na Cyprze — POED, OELMEK i OLTEK — rozważają możliwość strajku w związku z proponowanymi przez rząd zmianami w systemie mianowania nauczycieli w szkołach publicznych. Informuje o tym Cyprus Mail.

Organizacje oświadczyły, że w najbliższych dniach zwołają swoje organy kierownicze, aby omówić możliwe formy protestu. Oskarżyły Ministerstwo Edukacji o niewłaściwe konsultacje ze związkami przed procedowaniem projektu ustawy.

Zastrzeżenia wobec konsultacji

We wspólnym oświadczeniu związki podkreśliły, że ministerstwo opóźniało rozpoczęcie dyskusji na temat zmian, które mogą wpłynąć na setki nauczycieli i ich przyszłe zatrudnienie. Zakwestionowały również twierdzenie ministerstwa, że uwzględniło ono dziewięć z dziesięciu rekomendacji związków, nazywając je wprowadzającym w błąd.

Według organizacji nadal nie otrzymały one kopii projektu ustawy, choć ministerstwo ogłosiło zamiar poddania go konsultacjom publicznym. Związki uważają, że merytoryczny dialog jest niemożliwy, dopóki nie mają informacji o konkretnych proponowanych zmianach.

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Dalsze kroki związków

Przedstawiciele POED, OELMEK i OLTEK skrytykowali również prezydenta Nikosa Christodoulidesa. Jak poinformowali, zwracali się do niego z prośbą o spotkanie, aby wyjaśnić swoje obawy, lecz nie otrzymali odpowiedzi. 8 października związki wezwały prezydenta do interwencji.

Trzy organizacje, reprezentujące około 17 tysięcy członków, planują spotkania z nauczycielami, a także z partiami politycznymi i parlamentarną komisją edukacji. Oświadczyły, że nie zgodzą się na zmiany, które mogłyby zagrozić miejscom pracy i prawom ich członków.

Spór jest związany ze zmianami w procedurze mianowania nauczycieli po zakończeniu okresu przejściowego. Obecna lista mianowań ma zostać zniesiona 1 września 2027 roku.

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