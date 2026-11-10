塞浦路斯三个教师工会——POED、OELMEK和OLTEK——正考虑就政府提议修改公立学校教师任命制度举行罢工。《塞浦路斯邮报》报道。

这些组织表示，将在未来几天召开其领导机构会议，讨论可能的抗议形式。它们指责教育部在推进该法案前未与工会进行充分协商。

对协商的质疑

工会在一份联合声明中强调，教育部拖延启动对有关改革的讨论，这些改革可能影响数百名教师及其未来就业。它们还反驳了教育部关于已采纳十项工会建议中九项的说法，称这一说法具有误导性。

这些组织表示，尽管教育部宣布计划将法案提交公众咨询，但它们至今仍未收到法案副本。工会认为，在不了解具体拟议改革内容的情况下，实质性对话不可能进行。

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工会的后续行动

POED、OELMEK和OLTEK的代表还批评了总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯。据他们称，他们曾请求与总统会面以说明担忧，但没有收到答复。10月8日，工会呼吁总统进行干预。

这三个组织代表约1.7万名成员，计划与教师、政治党派以及议会教育委员会举行会议。它们表示，不会同意可能危及成员工作岗位和权利的改革。

这一争议与过渡期结束后教师任命程序的变化有关。现行任命名单将于2027年9月1日废止。

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