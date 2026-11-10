В США сообщили о трёх смертях, связанных с корью — The Guardian

В США за минувшую неделю сообщили о трёх смертях, связанных с корью. Среди них — смерть семимесячного непривитого ребёнка в штате Нью-Йорк и 21-летней женщины из Пенсильвании, которая умерла вскоре после родов из-за осложнений кори. В то же время рекомендации США по вакцинации против кори не изменились, сообщает The Guardian.

Работа комитета приостановлена

Бывшие члены Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) заявили, что роспуск органа осложнил реагирование на вспышку. ACIP готовит рекомендации для Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по политике в области вакцинации.

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший заменил советников по вакцинации людьми, которых выбрал сам. Позднее федеральный судья приостановил работу комитета, придя к выводу, что администрация Дональда Трампа сформировала его ненадлежащим образом. CDC принимает кандидатуры в новый состав ACIP, однако процесс назначений может занять месяцы или годы.

Бывший член комитета Ноэл Брюэр отметил, что от начала рассмотрения новых рекомендаций до их принятия обычно проходит от 12 до 18 месяцев. По его словам, тем временем вспышка кори ускоряется.

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Возможные изменения в вакцинации

Согласно обычному графику, первую дозу вакцины против кори, паротита и краснухи (MMR) в США вводят после достижения ребёнком одного года. Однако во время вспышек детям с риском заражения вакцинацию могут провести уже в шесть месяцев. Вторую дозу обычно вводят в возрасте от четырёх до шести лет, но в районах вспышки её можно сделать через четыре недели после первой.

Эксперты считают, что полноценно работающий ACIP мог бы рассмотреть более раннее введение второй дозы в пострадавших районах, кампании для непривитых или недостаточно вакцинированных взрослых, а также определение регионов с самым низким охватом прививками. Они также подчёркивают необходимость вакцинировать людей до беременности, поскольку вакцины против кори не вводят во время беременности.

Ещё один ребёнок умер во время вспышки кори в Висконсине. Для штатов Нью-Йорк и Висконсин это были первые смерти, связанные с корью, за три десятилетия.

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