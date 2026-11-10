美国报告3起与麻疹相关的死亡病例——《卫报》

美国过去一周报告了3起与麻疹相关的死亡病例。其中包括纽约州一名未接种疫苗的7个月大婴儿死亡，以及宾夕法尼亚州一名21岁女性因麻疹并发症在分娩后不久死亡。与此同时，美国关于麻疹疫苗接种的建议尚未改变，《卫报》报道。

委员会工作被暂停

免疫实践咨询委员会（ACIP）的前成员表示，该机构被解散使应对这次疫情变得更加困难。ACIP为美国疾病控制与预防中心（CDC）制定有关疫苗政策的建议。

美国卫生与公众服务部长小罗伯特·F·肯尼迪用他自行挑选的人取代了疫苗顾问。随后，一名联邦法官暂停了该委员会的工作，认定唐纳德·特朗普政府组建该委员会的方式不当。CDC正在接受新一届ACIP成员的提名，但任命程序可能需要数月或数年。

该委员会前成员诺埃尔·布鲁尔指出，从开始审议新建议到其获得通过通常需要12至18个月。他表示，与此同时，麻疹疫情正在加速。

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疫苗接种可能发生变化

按照常规接种时间表，美国儿童满一岁后接种第一剂麻疹、腮腺炎和风疹（MMR）疫苗。然而，在疫情暴发期间，有感染风险的儿童最早可在6个月大时接种。第二剂通常在4至6岁时接种，但在疫情暴发地区，可在第一剂接种4周后接种。

专家认为，一个充分运作的ACIP可以考虑在受影响地区更早接种第二剂、为未接种或接种不足的成年人开展接种活动，以及确定疫苗接种覆盖率最低的地区。他们还强调，应在怀孕前为人们接种疫苗，因为孕期不接种麻疹疫苗。

威斯康星州麻疹疫情期间还有一名儿童死亡。对纽约州和威斯康星州而言，这是30年来首次出现与麻疹相关的死亡病例。

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