W USA zgłoszono trzy zgony związane z odrą — The Guardian

W USA w minionym tygodniu zgłoszono trzy zgony związane z odrą. Wśród nich jest śmierć niezaszczepionego siedmiomiesięcznego dziecka w stanie Nowy Jork oraz 21-letniej kobiety z Pensylwanii, która zmarła wkrótce po porodzie z powodu powikłań odry. Jednocześnie amerykańskie zalecenia dotyczące szczepień przeciw odrze nie uległy zmianie, donosi The Guardian.

Prace komitetu zostały wstrzymane

Byli członkowie Komitetu Doradczego ds. Praktyk Szczepień Ochronnych (ACIP) oświadczyli, że rozwiązanie tego organu utrudniło reakcję na epidemię. ACIP przygotowuje zalecenia dla amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) dotyczące polityki szczepień.

Amerykański sekretarz zdrowia i usług społecznych Robert F. Kennedy Jr. zastąpił doradców ds. szczepień osobami, które sam wybrał. Później sędzia federalny wstrzymał prace komitetu, uznając, że administracja Donalda Trumpa powołała go w niewłaściwy sposób. CDC przyjmuje kandydatury do nowego składu ACIP, jednak proces nominacji może trwać miesiące lub lata.

Były członek komitetu Noel Brewer zaznaczył, że od rozpoczęcia rozpatrywania nowych zaleceń do ich przyjęcia zwykle mija od 12 do 18 miesięcy. Jak powiedział, w tym czasie epidemia odry przyspiesza.

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Możliwe zmiany w szczepieniach

Zgodnie ze standardowym harmonogramem pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) w USA podaje się po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia. Jednak podczas epidemii dzieciom zagrożonym zakażeniem szczepienie może zostać podane już w wieku sześciu miesięcy. Drugą dawkę zwykle podaje się w wieku od czterech do sześciu lat, ale na obszarach objętych epidemią można ją podać cztery tygodnie po pierwszej.

Eksperci uważają, że w pełni funkcjonujący ACIP mógłby rozważyć wcześniejsze podawanie drugiej dawki na dotkniętych obszarach, kampanie skierowane do niezaszczepionych lub niedostatecznie zaszczepionych dorosłych oraz wskazanie regionów o najniższym poziomie wyszczepienia. Podkreślają również potrzebę objęcia szczepieniami osób przed ciążą, ponieważ szczepionek przeciw odrze nie podaje się w czasie ciąży.

Kolejne dziecko zmarło podczas epidemii odry w Wisconsin. Dla stanów Nowy Jork i Wisconsin były to pierwsze zgony związane z odrą od trzech dekad.

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