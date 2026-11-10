На Кипре цена стандартной пачки сигарет может вырасти до 6–6,50 евро, если Европейский союз согласует пересмотр системы налогообложения табачных изделий. Сейчас пачка сигарет на острове стоит от 4 до 4,50 евро, сообщает Cyprus Mail.

Договоренности в ЕС пока нет

Представитель таможенного департамента Кипра Йоргос Константину заявил, что министры финансов стран ЕС пока не достигли соглашения во время обсуждений на уровне Экофина. Поэтому определить окончательные ставки налогов и розничные цены сейчас невозможно.

По его оценке, возможное повышение не приведет к стоимости пачки в 10 или 13 евро. Кипр настаивал на ограничении масштаба потенциального роста, а возможные изменения предполагается вводить постепенно, чтобы распределить финансовую нагрузку на потребителей во времени.

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Новые товары в фокусе пересмотра

Константину отметил, что аналогичные налоговые изменения могут рассмотреть и для других табачных и никотиновых изделий. Действующие правила, по его словам, недостаточно охватывают никотиновые пакетики, табачные изделия для нагревания и электронные сигареты с жидкостями для вейпинга.

Ставки акциза на табак на Кипре в последний раз пересматривались в 2011 году, а страна применяет одни из самых низких разрешенных в ЕС ставок. Среди причин инициативы называют защиту общественного здоровья, значительную разницу в налогообложении между государствами-членами и появление новых видов продукции.

Во время председательства Кипра в Совете ЕС все 27 государств-членов согласились, что в случае принятия новых правил должны действовать переходные периоды. Окончательной договоренности о реформе налогообложения табака достичь не удалось.

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