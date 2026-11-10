如果欧盟批准修订烟草制品税收制度，塞浦路斯一包标准香烟的价格可能升至6至6.50欧元。目前，该岛一包香烟的价格为4至4.50欧元，《塞浦路斯邮报》报道。

欧盟尚未达成协议

塞浦路斯海关部门发言人约尔戈斯·康斯坦丁努表示，欧盟成员国财政部长在经济和财政事务理事会层级的讨论中尚未达成协议。因此，目前无法确定最终税率和零售价格。

他认为，可能的上涨不会导致一包香烟价格达到10欧元或13欧元。塞浦路斯坚持限制潜在涨幅的规模，任何可能的调整预计将逐步实施，以便在时间上分摊消费者的财务负担。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

新产品成为修订重点

康斯坦丁努指出，类似的税收调整也可能考虑适用于其他烟草和尼古丁产品。他表示，现行规则对尼古丁袋、加热烟草制品以及配有电子烟液的电子烟覆盖不足。

塞浦路斯上一次调整烟草消费税税率是在2011年，该国实行欧盟允许范围内最低的税率之一。推动这项倡议的原因包括保护公共健康、成员国之间税收差异显著，以及新型产品的出现。

在塞浦路斯担任欧盟理事会主席国期间，全部27个成员国同意，如果新规则获得通过，应设置过渡期。有关烟草税改革的最终协议未能达成。

关注我们在