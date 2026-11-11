英国柴油平均价格为每升197便士——《卫报》

英国加油站柴油的平均价格为每升197便士，仍接近10月创下的每升2英镑的纪录水平。与此同时，油价已大幅下跌。《卫报》报道称，消息援引英国汽车协会AA的数据。

汽油降价更快

与柴油不同，汽油平均价格下降了6便士，至每升168便士。10月初，该价格达到174.7便士，为2022年8月以来的最高水平。

AA指出，由于批发价格下跌，汽油价格可能进一步下降每升10便士。10月下半月，无铅汽油的批发价格从每升77便士降至68便士，随后又跌至62便士以下。

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运输和炼油的影响

美国联邦储备系统理事会成员克里斯托弗·沃勒在伦敦的一场会议上表示，能源价格可能维持高位。他说，更多油轮穿越霍尔木兹海峡会带来额外成本：据报道，为防范伊朗袭击而进行的船舶保险以及船只之间的石油转运，使油价每桶增加20至30美元。

沃勒还指出，石油炼制能力有限以及其他因素会影响柴油生产。AA代表卢克·博斯代特表示，柴油平均价格仅比纪录高位下降每升2便士，而自10月中旬以来，其批发成本已下降约4便士。他认为，这为零售价格进一步小幅下降留出了空间。

博斯代特补充说，在一些地区已经可以找到每升低于160便士的汽油，而在伦敦和英格兰东南部，这类报价较少。一些加油站的价格仍接近10月的高点，尽管批发成本已经下降。

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