Средняя цена дизельного топлива на британских АЗС составляет 197 пенсов за литр и остается близкой к рекордным 2 фунтам, зафиксированным в октябре. В то же время цены на нефть существенно снизились. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Автомобильную ассоциацию Великобритании AA.

Бензин дешевеет быстрее

В отличие от дизеля, средняя цена бензина снизилась на 6 пенсов — до 168 пенсов за литр. В начале октября она достигала 174,7 пенса, что было самым высоким показателем с августа 2022 года.

В AA отметили, что из-за падения оптовых цен бензин может подешеветь еще на 10 пенсов за литр. Во второй половине октября оптовая цена неэтилированного бензина снизилась с 77 до 68 пенсов за литр, а позднее опустилась ниже 62 пенсов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Влияние перевозок и переработки

Член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер заявил на конференции в Лондоне, что цены на энергоносители могут оставаться высокими. По его словам, увеличение движения танкеров через Ормузский пролив вызывает дополнительные расходы: страхование судов и перегрузка нефти между кораблями для защиты от атак Ирана, как сообщается, добавляют к цене нефти от 20 до 30 долларов за баррель.

Уоллер также указал на ограниченные мощности по переработке нефти и другие факторы, влияющие на производство дизельного топлива. Представитель AA Люк Босдет заявил, что средняя цена дизеля снизилась лишь на 2 пенса за литр от рекордного уровня, тогда как его оптовая стоимость с середины октября упала примерно на 4 пенса. По его оценке, это оставляет возможность для дальнейшего небольшого снижения розничных цен.

Босдет добавил, что в отдельных районах уже можно найти бензин дешевле 160 пенсов за литр, тогда как в Лондоне и на юго-востоке Англии таких предложений меньше. Некоторые АЗС по-прежнему удерживают цены, близкие к октябрьским максимумам, хотя оптовые расходы снизились.

Читай нас в