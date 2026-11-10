Na Cyprze cena standardowej paczki papierosów może wzrosnąć do 6–6,50 euro, jeśli Unia Europejska zatwierdzi rewizję systemu opodatkowania wyrobów tytoniowych. Obecnie paczka papierosów na wyspie kosztuje od 4 do 4,50 euro, podaje Cyprus Mail.

W UE wciąż nie ma porozumienia

Rzecznik cypryjskiego departamentu celnego Jorgos Konstantinu oświadczył, że ministrowie finansów państw UE nie osiągnęli jeszcze porozumienia podczas rozmów na szczeblu Ecofinu. Dlatego obecnie nie jest możliwe określenie ostatecznych stawek podatkowych i cen detalicznych.

Według jego oceny ewentualna podwyżka nie doprowadzi do ceny paczki na poziomie 10 czy 13 euro. Cypr nalegał na ograniczenie skali potencjalnego wzrostu, a możliwe zmiany mają być wprowadzane stopniowo, aby rozłożyć w czasie obciążenie finansowe konsumentów.

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Nowe produkty w centrum rewizji

Konstantinu zaznaczył, że podobne zmiany podatkowe mogą zostać rozważone również w odniesieniu do innych wyrobów tytoniowych i nikotynowych. Obecne przepisy, jak powiedział, w niewystarczającym stopniu obejmują saszetki nikotynowe, wyroby tytoniowe do podgrzewania oraz papierosy elektroniczne z płynami do wapowania.

Stawki akcyzy na tytoń na Cyprze po raz ostatni zmieniono w 2011 roku, a kraj stosuje jedne z najniższych stawek dozwolonych w UE. Wśród przyczyn inicjatywy wymienia się ochronę zdrowia publicznego, znaczne różnice w opodatkowaniu między państwami członkowskimi oraz pojawienie się nowych rodzajów produktów.

Podczas prezydencji Cypru w Radzie UE wszystkie 27 państw członkowskich zgodziło się, że w przypadku przyjęcia nowych zasad powinny obowiązywać okresy przejściowe. Nie udało się osiągnąć ostatecznego porozumienia w sprawie reformy opodatkowania tytoniu.

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