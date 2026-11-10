На Кіпрі пачка сигарет може подорожчати до €6,50 через план ЄС — Cyprus Mail

На Кіпрі ціна стандартної пачки сигарет може зрости до 6–6,50 євро, якщо Європейський Союз погодить перегляд системи оподаткування тютюнових виробів. Наразі пачка сигарет на острові коштує від 4 до 4,50 євро, повідомляє Cyprus Mail.

Домовленості в ЄС ще немає

Речник митного департаменту Кіпру Йоргос Константіну заявив, що міністри фінансів країн ЄС поки не досягли угоди під час обговорень на рівні Екофіну. Тому остаточні ставки податків і роздрібні ціни наразі визначити неможливо.

За його оцінкою, можливе підвищення не призведе до вартості пачки у 10 чи 13 євро. Кіпр наполягав на обмеженні масштабу потенційного зростання, а можливі зміни передбачено запроваджувати поступово, щоб розподілити фінансове навантаження на споживачів у часі.

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Константіну зазначив, що аналогічні податкові зміни можуть розглянути й для інших тютюнових та нікотинових виробів. Чинні правила, за його словами, недостатньо охоплюють нікотинові пакетики, тютюнові вироби для нагрівання та електронні сигарети з рідинами для вейпінгу.

Акцизні ставки на тютюн на Кіпрі востаннє переглядали у 2011 році, а країна застосовує одні з найнижчих дозволених у ЄС ставок. Серед причин ініціативи називають захист громадського здоров’я, значну різницю в оподаткуванні між країнами-членами та появу нових видів продукції.

Під час головування Кіпру в Раді ЄС усі 27 держав-членів погодилися, що в разі ухвалення нових правил мають діяти перехідні періоди. Остаточної домовленості щодо реформи оподаткування тютюну досягти не вдалося.

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