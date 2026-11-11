古尔斯比称美国通胀报告令人担忧——CNBC

芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比称最新的美国通胀报告令人担忧。他在接受PBS采访时表示，美国正面临不断发展的通胀问题，必须与之斗争，CNBC报道。

10月价格数据

根据美国劳工统计局的数据，经季节性调整后，10月消费者价格指数上涨了0.4%。这一数据超过了经济学家的预期。

古尔斯比表示，他没有看到此前所希望的推动价格上涨因素影响减弱，其中包括关税。芝加哥联储负责人还对服务业持续通胀表示担忧。他表示，高价格仍是企业、非营利组织和消费者关注的主要问题之一。

关于利率的讨论

这份通胀报告发布之际，美国联邦储备系统正在评估有关利率的下一步举措。美联储理事会成员克里斯托弗·沃勒在伦敦表示，在通胀数据较高的情况下，他可能支持在12月将利率上调0.5个百分点。他指出，如果核心消费者价格指数约为0.3%，就应考虑这一选项。

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达拉斯联邦储备银行行长洛里·洛根在统计数据发布后表示，她认为还需要两次各0.25个百分点的加息。她还表示，联邦公开市场委员会在冬季的行动可能比秋季更快。

委员会在9月将利率上调0.25个百分点，并在10月维持利率不变。古尔斯比没有说明他是否会支持12月再次加息，并解释说他不希望提前限制未来会议的决定。沃勒和洛根今年在委员会拥有投票权，而古尔斯比将于明年投票。

在报告发布以及官员发表声明后，联邦基金利率期货一致显示市场预期12月将加息。根据截至周三上午的CME FedWatch数据，立即加息0.5个百分点的概率为15%。

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