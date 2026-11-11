Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Chicago Austan Goolsbee określił najnowszy raport o inflacji w USA jako niepokojący. W wywiadzie dla PBS powiedział, że kraj stanął wobec rozwijającego się problemu inflacji, z którym trzeba będzie walczyć, informuje CNBC.

Dane o cenach w październiku

Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy indeks cen konsumpcyjnych wzrósł w październiku o 0,4% po uwzględnieniu czynników sezonowych. Przekroczyło to oczekiwania ekonomistów.

Goolsbee zaznaczył, że nie dostrzegł oczekiwanego osłabienia wpływu czynników napędzających wzrost cen, w tym ceł. Szef chicagowskiego Fed wyraził również zaniepokojenie utrzymującą się inflacją w sektorze usług. Jak stwierdził, wysokie ceny pozostają jednym z głównych tematów dla przedsiębiorstw, organizacji non-profit i konsumentów.

Dyskusja o stopach

Raport o inflacji opublikowano w czasie, gdy Rezerwa Federalna USA ocenia kolejne kroki dotyczące stóp procentowych. Członek Rady Gubernatorów Fed Christopher Waller powiedział w Londynie, że przy wysokich odczytach inflacji mógłby poprzeć podwyżkę stopy w grudniu o 0,5 punktu procentowego. Zaznaczył, że taki wariant należy rozważyć, jeśli bazowy indeks cen konsumpcyjnych wyniesie około 0,3%.

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Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Dallas Lorie Logan powiedziała po publikacji statystyk, że widzi potrzebę jeszcze dwóch podwyżek stopy po 0,25 punktu procentowego. Zasugerowała również, że zimą Federalny Komitet Otwartego Rynku może działać szybciej niż jesienią.

We wrześniu komitet podniósł stopę o 0,25 punktu procentowego, a w październiku pozostawił ją bez zmian. Goolsbee nie sprecyzował, czy poparłby kolejną podwyżkę w grudniu, wyjaśniając, że nie chce z góry ograniczać decyzji podczas kolejnych posiedzeń. Waller i Logan mają w tym roku prawo głosu w komitecie, podczas gdy Goolsbee będzie głosował w przyszłym roku.

Po raporcie i wypowiedziach urzędników kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych jednomyślnie wskazywały na oczekiwania jej podwyżki w grudniu. Według danych CME FedWatch na środowy poranek prawdopodobieństwo natychmiastowej podwyżki o 0,5 punktu procentowego wynosiło 15%.

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