Гулсби назвал отчет об инфляции в США тревожным — CNBC

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби охарактеризовал последний отчет об инфляции в США как вызывающий обеспокоенность. В интервью PBS он заявил, что страна столкнулась с развивающейся проблемой инфляции, с которой придется бороться, сообщает CNBC.

Данные о ценах в октябре

По данным Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,4% с сезонной корректировкой. Это превысило ожидания экономистов.

Гулсби отметил, что не увидел ожидаемого ослабления влияния факторов роста цен, в том числе тарифов. Глава ФРБ Чикаго также выразил обеспокоенность из-за устойчивой инфляции в сфере услуг. По его словам, высокие цены остаются одной из главных тем для бизнеса, некоммерческих организаций и потребителей.

Дискуссия о ставках

Отчет об инфляции был опубликован в момент, когда Федеральная резервная система США оценивает дальнейшие шаги по процентным ставкам. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в Лондоне, что при высоких показателях инфляции может поддержать повышение ставки в декабре на 0,5 процентного пункта. Он отметил, что такой вариант следует рассматривать, если базовый индекс потребительских цен составит около 0,3%.

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Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан после публикации статистики сказала, что видит необходимость еще в двух повышениях ставки на 0,25 процентного пункта. Она также предположила, что зимой Федеральный комитет по операциям на открытом рынке может действовать быстрее, чем осенью.

В сентябре комитет повысил ставку на 0,25 процентного пункта, а в октябре оставил ее без изменений. Гулсби не уточнил, поддержал бы он новое повышение в декабре, объяснив, что не хочет заранее ограничивать решения следующих заседаний. Уоллер и Логан имеют право голоса в комитете в этом году, тогда как Гулсби будет голосовать в следующем году.

После отчета и заявлений чиновников фьючерсы на ставку федеральных фондов единодушно указывали на ожидания ее повышения в декабре. По данным CME FedWatch по состоянию на утро среды, вероятность немедленного повышения на 0,5 процентного пункта составляла 15%.

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