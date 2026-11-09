W Nepalu obchodzono Kukur Tihar i zaapelowano o lepszą ochronę psów — ECNS
W stolicy Nepalu, Katmandu, 8 listopada obchodzono Kukur Tihar — tradycyjny dzień oddawania czci psom. Wydarzenie zorganizowała pierwsza dama Nepalu Sabina Kafle, aby uhonorować psy za ich lojalność i przyjaźń oraz zwrócić uwagę na dobrostan zwierząt, informuje ECNS.
Tradycja i ochrona zwierząt
Według Kafle uroczystość ma zaprezentować światu tradycje kulturowe Nepalu i zachęcić ludzi, by w codziennym życiu traktowali zwierzęta z takim samym szacunkiem jak podczas festiwalu.
Minister kultury, turystyki i lotnictwa cywilnego Nepalu Ganesh Paudel oświadczył, że Kukur Tihar odzwierciedla szacunek dla życia zakorzeniony w nepalskich tradycjach. Zaproponował dążenie do międzynarodowego uznania święta jako Międzynarodowego Dnia Pokrewieństwa z Psami i Współczucia dla Zwierząt.
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Minister wezwał również do poprawy dobrostanu psów poprzez szczepienia, programy sterylizacji i wzmocnienie przepisów o ochronie zwierząt.
Tika dla psa poszukiwawczo-ratowniczego
Podczas ceremonii psu poszukiwawczo-ratowniczemu nepalskiej Policji Zbrojnej naniesiono na czoło tikę — znak błogosławieństwa. W ten sposób uhonorowano jego pracę w akcjach ratunkowych po osunięciu ziemi 26 sierpnia.
Kukur Tihar tradycyjnie przypada na drugi dzień pięciodniowego festiwalu Tihar. Tego dnia psom zakłada się girlandy z nagietków, nanosi się tiki i częstuje je specjalnym jedzeniem. Podczas Tiharu odbywają się także rytuały ku czci wron i krów, oddaje się cześć bogini Lakszmi oraz celebruje więź między braćmi i siostrami.