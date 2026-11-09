Prezes Goodyear Mark Stewart odchodzi ze stanowiska — CNBC

Amerykański producent opon Goodyear Tire & Rubber ogłosił, że prezes Mark Stewart ze skutkiem natychmiastowym odchodzi ze stanowiska. Członek rady dyrektorów Roger Wood został mianowany tymczasowym prezesem i prezydentem spółki, informuje CNBC.

Zmiana kierownictwa

Stewart kierował Goodyear od stycznia 2024 roku. Został zatrudniony do kierowania spółką w ramach wieloletniego planu transformacji, który miał uczynić biznes oponiarski bardziej efektywnym i rentownym.

Wood zasiada w radzie dyrektorów Goodyear od lipca 2023 roku. Wcześniej był współprezesem Tenneco, a także prezesem Dana Holding Corporation. Spółka rozpocznie poszukiwania stałego następcy Stewarta w ramach strategicznego przeglądu swojej działalności.

Transformacja i wyniki finansowe

Na początku tego roku rada dyrektorów Goodyear powołała specjalny komitet do strategicznej analizy działalności i operacji spółki. Jako jego cel wskazano poszukiwanie możliwości poprawy wyników i zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spółka planuje ocenić dalsze kroki strategiczne i operacyjne, w tym optymalizację struktury biznesowej i obecności produkcyjnej, zwiększenie efektywności, a także inwestycje w nowe produkty i możliwości długoterminowego wzrostu.

W ubiegłym tygodniu Goodyear poinformował, że jego sprzedaż netto w trzecim kwartale spadła o 2,3% rok do roku, a skorygowana strata netto wyniosła 31 mln dolarów. Spółka nie osiągnęła docelowej marży operacyjnej na poziomie 10% do końca ubiegłego roku, co było jednym z głównych celów planu transformacji. Wśród czynników wywierających presję na Goodyear spółka wymieniła cła, wzrost kosztów surowców i nasilającą się konkurencję ze strony Chin.

We wczesnym handlu w poniedziałek akcje Goodyear spadły o około 4%.

Czytaj nas na