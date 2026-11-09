Гендиректор Goodyear Марк Стюарт покинул должность — CNBC

Американский производитель шин Goodyear Tire & Rubber объявил, что генеральный директор Марк Стюарт немедленно покидает должность. Член совета директоров Роджер Вуд назначен временным CEO и президентом, сообщает CNBC.

Смена руководства

Стюарт возглавлял Goodyear с января 2024 года. Его пригласили руководить компанией в рамках многолетнего плана трансформации, который должен был сделать шинный бизнес более эффективным и прибыльным.

Вуд входит в совет директоров Goodyear с июля 2023 года. Ранее он был сопредседателем Tenneco, а также генеральным директором Dana Holding Corporation. Компания начнет поиск постоянного преемника Стюарта в рамках стратегического обзора своей деятельности.

Трансформация и финансовые результаты

Ранее в этом году совет директоров Goodyear создал специальный комитет для стратегического анализа бизнеса и операций компании. Его целью назвали поиск возможностей для улучшения результатов и повышения стоимости для акционеров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Компания планирует оценить дальнейшие стратегические и операционные шаги, включая оптимизацию структуры бизнеса и производственного присутствия, повышение эффективности, а также инвестиции в новые продукты и возможности для долгосрочного роста.

На прошлой неделе Goodyear сообщила, что ее чистые продажи в третьем квартале сократились на 2,3% в годовом выражении, а скорректированный чистый убыток составил 31 млн долларов. Компания не достигла целевой операционной маржи на уровне 10% к концу прошлого года, что было одной из главных задач плана трансформации. Среди факторов давления на Goodyear компания назвала пошлины, рост стоимости сырья и усиление конкуренции со стороны Китая.

На ранних торгах в понедельник акции Goodyear снизились примерно на 4%.

Читай нас в