Гендиректор Goodyear Марк Стюарт залишив посаду — CNBC

Американська компанія-виробник шин Goodyear Tire & Rubber оголосила, що генеральний директор Марк Стюарт негайно залишає посаду. Тимчасовим CEO та президентом призначили члена ради директорів Роджера Вуда, повідомляє CNBC.

Зміна керівництва

Стюарт очолював Goodyear із січня 2024 року. Його запросили керувати компанією в межах багаторічного плану трансформації, що мав зробити шинний бізнес ефективнішим і прибутковішим.

Вуд входить до ради директорів Goodyear із липня 2023 року. Раніше він був співгенеральним директором Tenneco, а також генеральним директором Dana Holding Corporation. Компанія розпочне пошук постійного наступника Стюарта в межах стратегічного перегляду своєї діяльності.

Трансформація та фінансові результати

Раніше цього року рада директорів Goodyear створила спеціальний комітет для стратегічного аналізу бізнесу й операцій компанії. Його метою назвали пошук можливостей для поліпшення результатів і підвищення вартості для акціонерів.

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Компанія планує оцінити подальші стратегічні та операційні кроки, зокрема оптимізацію структури бізнесу й виробничої присутності, підвищення ефективності, а також інвестиції у нові продукти та можливості для довгострокового зростання.

Минулого тижня Goodyear повідомила, що її чисті продажі у третьому кварталі скоротилися на 2,3% у річному вимірі, а скоригований чистий збиток становив 31 млн доларів. Компанія не досягла цільової операційної маржі на рівні 10% до кінця минулого року, що було одним із головних завдань плану трансформації. Серед чинників тиску Goodyear назвала мита, зростання вартості сировини та посилення конкуренції з боку Китаю.

На ранніх торгах у понеділок акції Goodyear знизилися приблизно на 4%.

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