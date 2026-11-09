固特异首席执行官马克·斯图尔特离职——CNBC

美国轮胎制造商固特异轮胎橡胶公司（Goodyear Tire & Rubber）宣布，首席执行官马克·斯图尔特立即离职。董事会成员罗杰·伍德被任命为临时首席执行官兼总裁，CNBC报道。

管理层变动

斯图尔特自2024年1月起领导固特异。他受邀领导公司，是多年转型计划的一部分，该计划旨在使轮胎业务更高效、更具盈利能力。

伍德自2023年7月起担任固特异董事会成员。此前，他曾担任Tenneco联席首席执行官，以及Dana Holding Corporation首席执行官。公司将在对其业务进行战略审查的框架内，开始寻找斯图尔特的长期继任者。

转型与财务业绩

今年早些时候，固特异董事会成立了一个特别委员会，对公司的业务和运营进行战略分析。其目标被定为寻找改善业绩和提升股东价值的机会。

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公司计划评估进一步的战略和运营举措，包括优化业务结构和生产布局、提高效率，以及投资新产品和长期增长机会。

上周，固特异表示，其第三季度净销售额同比下降2.3%，调整后净亏损为3100万美元。该公司未能在去年年底前实现10%的目标营业利润率，这是转型计划的主要目标之一。固特异称，对其造成压力的因素包括关税、原材料成本上涨以及来自中国的竞争加剧。

周一早盘交易中，固特异股价下跌约4%。

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