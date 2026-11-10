豪华品牌Genesis已在韩国开放其纯电动旗舰三排座SUV GV90的预订。基础七座版GV90 Standard起售价为1.395亿韩元，约合10.4万美元，Electrek报道。

该车型提供两种主要版本：采用常规车门的GV90 Standard，以及配备无车身中央立柱对开门系统的GV90 Neolun。六座Individual Lounge Seat版本起售价为1.455亿韩元，约合10.85万美元。GV90 Neolun Standard起售价为1.899亿韩元，约合14.15万美元；四座Neolun Executive Suite起售价为2.395亿韩元，约合17.85万美元。

电池和续航里程

这款电动SUV基于eMP平台打造，该平台由现代为旗舰车型开发。GV90配备容量为123.5千瓦时的电池，是现代汽车电动车中容量最大的电池。Genesis表示，配备22英寸车轮的七座版单次充电续航里程可达500公里，配备24英寸车轮的六座GV90 Neolun则可达460公里。

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该车配备双电机全轮驱动系统，综合输出657马力，峰值扭矩800牛·米。Genesis称GV90是现代汽车集团动力最强的电动车。制造商还表示，使用350千瓦快速充电站时，电池从10%充至80%约需22分钟。

车内配置

GV90车长5285毫米、车宽2030毫米、车高1815毫米，轴距3245毫米。前排座椅可旋转180度，在停车时形成乘客面对面而坐的座舱布局。

已公布的配置包括：车辆停放时可展开至24.6英寸的显示屏、25英寸前风挡抬头显示器，以及配备25个扬声器和Dolby Atmos的Bang & Olufsen音响系统。Genesis还表示，该车配备位于车顶的12个安全气囊系统、带加热功能的天然木地板，以及无按钮车辆供电系统。预计在韩国上市后，GV90将于2027年初进入美国和其他国家市场。

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