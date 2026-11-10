Premiumowa marka Genesis otworzyła w Korei Południowej zamówienia na w pełni elektrycznego flagowego, trzyrzędowego SUV-a GV90. Bazowa siedmiomiejscowa wersja GV90 Standard kosztuje od 139,5 mln wonów, czyli około 104 tys. dolarów, podaje Electrek.

Model jest oferowany w dwóch głównych wersjach: GV90 Standard ze zwykłymi drzwiami oraz GV90 Neolun z systemem dwuskrzydłowych drzwi bez środkowego słupka nadwozia. Sześciomiejscowa wersja Individual Lounge Seat kosztuje od 145,5 mln wonów, czyli około 108,5 tys. dolarów. GV90 Neolun Standard kosztuje od 189,9 mln wonów, czyli około 141,5 tys. dolarów, a czteromiejscowy Neolun Executive Suite — od 239,5 mln wonów, czyli około 178,5 tys. dolarów.

Akumulator i zasięg

Elektryczny SUV zbudowano na platformie eMP, którą Hyundai opracował dla modeli flagowych. GV90 otrzymał akumulator o pojemności 123,5 kWh — największy wśród samochodów elektrycznych Hyundai Motor. Według Genesis siedmiomiejscowa wersja z 22-calowymi kołami może przejechać do 500 km na jednym ładowaniu, a sześciomiejscowy GV90 Neolun na 24-calowych kołach — do 460 km.

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Samochód wyposażono w napęd na wszystkie koła z dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 657 KM i momencie obrotowym 800 Nm. Genesis nazywa GV90 najmocniejszym samochodem elektrycznym Hyundai Motor Group. Producent poinformował również, że przy użyciu szybkiej stacji ładowania o mocy 350 kW naładowanie akumulatora od 10% do 80% zajmie około 22 minut.

Wyposażenie wnętrza

Długość GV90 wynosi 5285 mm, szerokość — 2030 mm, wysokość — 1815 mm, a rozstaw osi — 3245 mm. Przednie fotele mogą obracać się o 180 stopni, tworząc podczas postoju konfigurację wnętrza, w której pasażerowie siedzą twarzą do siebie.

Wśród deklarowanego wyposażenia znajduje się wyświetlacz, który w zaparkowanym samochodzie rozszerza się do 24,6 cala, 25-calowy wyświetlacz przezierny na przedniej szybie oraz system audio Bang & Olufsen z 25 głośnikami i Dolby Atmos. Genesis poinformował także o systemie 12 poduszek powietrznych w dachu, podgrzewanej podłodze z naturalnego drewna oraz bezprzyciskowym systemie zasilania samochodu. Oczekuje się, że po premierze w Korei Południowej GV90 trafi na rynek USA i innych krajów na początku 2027 roku.

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