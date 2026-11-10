OpenAI uruchomiło wersję beta Business Hub — przestrzeni w ChatGPT, w której firmy będą mogły tworzyć, weryfikować i aktualizować profile z informacjami o swoich towarach i usługach. Nowe narzędzie ma pomóc przedsiębiorstwom wpływać na to, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z firmami za pośrednictwem chatbota, informuje TechCrunch.

Profile i agenci dla biznesu

Funkcja przypomina profile firm w wyszukiwarkach: przedsiębiorstwa będą mogły potwierdzać i edytować informacje o swoich towarach i usługach. Do weryfikacji OpenAI zastosuje kilka metod w zależności od rodzaju działalności i rynku, powiedział dziennikarzom wiceprezes ds. monetyzacji Benji Shomair.

Firmy spełniające wymagania będą również mogły stworzyć wyspecjalizowanego agenta biznesowego. Pozwoli on użytkownikom ChatGPT zadawać pytania bezpośrednio o firmę i jej produkty.

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Statystyki interakcji

Business Hub będzie udostępniać ograniczoną analitykę dotyczącą interakcji użytkowników ChatGPT z biznesem. Wśród wskaźników znajdą się wyświetlenia profilu, wzmianki o firmie, przejścia na stronę internetową i inne metryki.

OpenAI oświadczyło, że ludzie wykorzystują AI do wyszukiwania produktów, porównywania opcji i podejmowania decyzji. Firma nazwała nowe narzędzie wczesnym krokiem w kierunku głębszej integracji biznesu z ChatGPT.

Wcześniej OpenAI próbowało przekształcić ChatGPT w platformę do bezpośrednich zakupów z modelem prowizyjnym i funkcją koszyka, jednak w marcu zakończyło ten projekt.

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