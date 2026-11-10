OpenAI запустила бета-версию Business Hub — пространства в ChatGPT, где компании смогут создавать, верифицировать и обновлять профили с информацией о своих товарах и услугах. Новый инструмент должен помочь бизнесу влиять на то, как пользователи взаимодействуют с компаниями через чат-бот, сообщает TechCrunch.

Профили и агенты для бизнеса

Функция напоминает профили компаний в поисковых системах: предприятия смогут подтверждать и редактировать информацию о своих товарах и услугах. Для верификации OpenAI будет применять несколько методов в зависимости от типа бизнеса и рынка, рассказал журналистам вице-президент по монетизации Бенджи Шомайр.

Компании, которые будут соответствовать требованиям, также смогут создать специализированного бизнес-агента. Он позволит пользователям ChatGPT задавать вопросы непосредственно о компании и ее продуктах.

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Статистика взаимодействий

Business Hub будет предоставлять ограниченную аналитику о взаимодействии пользователей ChatGPT с бизнесом. Среди показателей — просмотры профиля, упоминания компании, переходы на сайт и другие метрики.

В OpenAI заявили, что люди используют ИИ для поиска товаров, сравнения вариантов и принятия решений. Компания назвала новый инструмент ранним шагом к более глубокой интеграции бизнеса в ChatGPT.

Ранее OpenAI пыталась превратить ChatGPT в площадку для прямых покупок с комиссионной моделью и функцией корзины, однако в марте прекратила этот проект.

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