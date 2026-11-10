OpenAI推出了Business Hub测试版，这是ChatGPT中的一个空间，企业可在其中创建、验证和更新包含其商品与服务信息的资料。TechCrunch报道称，这一新工具旨在帮助企业影响用户通过聊天机器人与企业互动的方式。

面向企业的资料和智能体

这项功能类似于搜索引擎中的企业资料：企业将能够确认和编辑有关其商品与服务的信息。OpenAI货币化副总裁本吉·肖迈尔向记者表示，OpenAI将根据企业类型和市场采用多种验证方式。

符合要求的公司还将能够创建专门的企业智能体。它将使ChatGPT用户能够直接就公司及其产品提问。

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互动统计数据

Business Hub将提供有关ChatGPT用户与企业互动情况的有限分析数据。指标包括资料浏览量、公司提及次数、网站访问量及其他指标。

OpenAI表示，人们使用人工智能来搜索商品、比较选项并作出决策。该公司称，这一新工具是推动企业更深度整合进ChatGPT的早期一步。

此前，OpenAI曾试图将ChatGPT打造为一个直接购物平台，采用佣金模式并提供购物车功能，但于3月终止了该项目。

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