Google dodaje dyktowanie Rambler do Pixel 10 — Engadget

W ramach listopadowej aktualizacji Pixel Drop Google udostępniło w smartfonach serii Pixel 10 opartą na Gemini funkcję dyktowania Rambler. Wcześniej była ona jedną z nowych możliwości serii Pixel 11. O aktualizacji informuje Engadget.

Dyktowanie z edycją mowy

Rambler przekształca tekst dyktowany przez użytkownika w spójny i poprawny gramatycznie tekst. Funkcja usuwa z wypowiedzi słowa-wypełniacze, takie jak „em” i „yyy”, a także zbędne słowa. Jeśli użytkownik poprawia się podczas dyktowania, Gemini uwzględnia to w końcowej wersji tekstu.

Wraz z Ramblerem dla serii Pixel 10 dostępne stały się także spersonalizowane podpowiedzi i nowe narzędzia wieloetapowej automatyzacji. Można ich używać między innymi do zamawiania produktów lub wezwania taksówki.

Inne możliwości listopadowego Pixel Drop

Google rozszerza również dostępność narzędzia Create My Widget, które umożliwia tworzenie własnych widżetów za pomocą zapytań tekstowych. Będzie ono dostępne na telefonach, a firma obiecuje dodać obsługę Pixel Watch później. W tym miesiącu pojawiają się także nowe style ikon z obsługą AI.

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System powiadomień HiLight za pośrednictwem modułu aparatu, który wcześniej działał tylko przy połączeniach przychodzących, obsługuje teraz również Google Messages. W Pixel 11 Pro moduł będzie świecić w przypadku wiadomości od ważnego kontaktu.

Treningi krok po kroku stały się dostępne na Pixel Watch 3 i nowszych modelach zegarków, a także na telefonach. Śledzą bieżące wskaźniki na ekranie zegarka lub smartfona i mogą rejestrować powtórzenia ćwiczeń.

Tracker Pixel Tag

Firma rozpoczęła także sprzedaż Pixel Tag — trackera w formie kapsuły, zapowiedzianego w sierpniu. Można go podłączyć do urządzeń z Androidem 9 lub nowszą wersją systemu. Do pełnego zestawu funkcji wymagane są Bluetooth 6.0 i Android 16. Pixel Tag kosztuje 29 dolarów, a zestaw czterech trackerów — 99 dolarów.

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