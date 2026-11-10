Google 为 Pixel 10 添加 Rambler 听写功能——Engadget

作为 11 月 Pixel Drop 更新的一部分，Google 向 Pixel 10 系列智能手机推送了基于 Gemini 的 Rambler 听写功能。它此前是 Pixel 11 系列的新功能之一。Engadget 报道了此次更新。

具备语音编辑功能的听写

Rambler 可将用户口述的文本转换为连贯且语法正确的文本。该功能会去除语音中的填充词，例如“嗯”和“呃”，以及多余的词语。如果用户在听写过程中更正自己，Gemini 会在文本最终版本中考虑这一点。

除 Rambler 外，Pixel 10 系列还获得了个性化提示和新的多步骤自动化工具。其中可用于订购食品杂货或叫出租车。

11 月 Pixel Drop 的其他功能

Google 还在扩大 Create My Widget 工具的可用范围，该工具可通过文本提示创建自定义小组件。它将可在手机上使用，公司承诺稍后增加对 Pixel Watch 的支持。本月还将推出支持 AI 的新图标样式。

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此前仅用于来电的、通过摄像头模块实现的 HiLight 通知系统，现在也支持 Google Messages。在 Pixel 11 Pro 上，收到重要联系人的消息时，该模块将会亮起。

分步训练已在 Pixel Watch 3 和更新的手表型号以及手机上推出。它们会跟踪手表或智能手机屏幕上的当前指标，并能够记录锻炼重复次数。

Pixel Tag 追踪器

该公司还开始销售 Pixel Tag，这是一款胶囊形追踪器，于 8 月公布。它可以连接至运行 Android 9 或更高版本系统的设备。要获得完整功能，需要 Bluetooth 6.0 和 Android 16。Pixel Tag 售价为 29 美元，四个追踪器套装售价为 99 美元。

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