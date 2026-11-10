Google добавила диктовку Rambler на Pixel 10 — Engadget

В рамках ноябрьского обновления Pixel Drop Google распространила на смартфоны серии Pixel 10 функцию диктовки Rambler на базе Gemini. Ранее она была одной из новых возможностей серии Pixel 11. Об обновлении сообщает Engadget.

Диктовка с редактированием речи

Rambler преобразует продиктованный пользователем текст в связный и грамматически правильный. Функция удаляет из речи слова-паразиты вроде «эм» и «э-э», а также лишние слова. Если пользователь исправляет себя во время диктовки, Gemini учитывает это в финальной версии текста.

Вместе с Rambler для серии Pixel 10 также стали доступны персонализированные подсказки и новые инструменты многоэтапной автоматизации. Их можно использовать, в частности, для заказа продуктов или вызова такси.

Другие возможности ноябрьского Pixel Drop

Google также расширяет доступность инструмента Create My Widget, который позволяет создавать собственные виджеты по текстовым запросам. Он станет доступен на телефонах, а поддержку Pixel Watch компания обещает добавить позднее. В этом месяце также появляются новые стили иконок с поддержкой ИИ.

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Система уведомлений HiLight через модуль камеры, которая ранее работала только для входящих звонков, теперь поддерживает и Google Messages. На Pixel 11 Pro модуль будет светиться при сообщении от важного контакта.

Пошаговые тренировки стали доступны на Pixel Watch 3 и более новых моделях часов, а также на телефонах. Они отслеживают текущие показатели на экране часов или смартфона и могут фиксировать повторения упражнений.

Трекер Pixel Tag

Компания также начала продажу Pixel Tag — трекера в форме капсулы, анонсированного в августе. Его можно подключить к устройствам с Android 9 или более новой версией системы. Для полного набора функций необходимы Bluetooth 6.0 и Android 16. Pixel Tag стоит 29 долларов, комплект из четырёх трекеров — 99 долларов.

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