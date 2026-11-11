Wielka Brytania bada rzekomo wspierany przez Iran spisek przeciwko bazie — NPR
Wielka Brytania bada rzekomo wspierany przez Iran spisek, którego celem była baza przyjmująca siły USA. NPR poinformowało o tym 11 listopada 2026 roku.
Rzekomy spisek przeciwko bazie
Według NPR celem planu była baza w Wielkiej Brytanii, w której stacjonują siły USA. Medium opisuje wsparcie Iranu dla tego planu jako rzekome, a nie jako ustalony fakt.
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Podejrzenie szpiegostwa
Drugie śledztwo dotyczy amerykańskiego żołnierza, który został aresztowany w Wielkiej Brytanii pod zarzutem szpiegowania na rzecz Rosji, państwa-agresora. Zatrzymany w tej sprawie jest właśnie żołnierzem USA. Podejrzenie nie oznacza ustalonej winy.
NPR połączyło te dwie sprawy w jednym materiale jako śledztwa związane z kwestiami bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii. W jednym przypadku rozpatrywany jest rzekomy związek planu z Iranem, w drugim — podejrzenie szpiegostwa.