В Великобритании расследуют предположительно поддерживаемый Ираном заговор, целью которого была база, принимающая американские силы. Об этом 11 ноября 2026 года сообщило NPR.

Предположительный заговор против базы

По данным NPR, целью плана была база в Великобритании, на которой размещены силы США. Издание описывает поддержку этого плана Ираном как предполагаемую, а не как установленный факт.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подозрение в шпионаже

Второе расследование касается военнослужащего США, которого арестовали в Британии по подозрению в шпионаже в пользу России, государства-агрессора. Задержанный по этому делу является именно военнослужащим США. Подозрение не означает установленной вины.

NPR объединило эти два дела в одном сообщении как расследования, связанные с вопросами безопасности в Великобритании. В одном случае рассматривают предполагаемую связь плана с Ираном, во втором — подозрение в шпионаже.

Читай нас в