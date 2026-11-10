Премиальный бренд Genesis открыл в Южной Корее заказы на полностью электрический флагманский трехрядный SUV GV90. Базовая семиместная версия GV90 Standard стоит от 139,5 млн вон, или примерно $104 тыс., сообщает Electrek.

Модель предлагают в двух основных исполнениях: GV90 Standard с обычными дверями и GV90 Neolun с системой двустворчатых дверей без центральной стойки кузова. Шестиместная версия Individual Lounge Seat стоит от 145,5 млн вон, или около $108,5 тыс. GV90 Neolun Standard стоит от 189,9 млн вон, или примерно $141,5 тыс., а четырехместный Neolun Executive Suite — от 239,5 млн вон, или около $178,5 тыс.

Батарея и запас хода

Электрический SUV построен на платформе eMP, которую Hyundai разработал для флагманских моделей. GV90 получил батарею емкостью 123,5 кВт·ч — крупнейшую среди электромобилей Hyundai Motor. По данным Genesis, семиместная версия с 22-дюймовыми колесами способна проехать до 500 км на одном заряде, а шестиместный GV90 Neolun на 24-дюймовых колесах — до 460 км.

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Автомобиль оснащен полным приводом с двумя электромоторами суммарной мощностью 657 л. с. и крутящим моментом 800 Нм. Genesis называет GV90 самым мощным электромобилем Hyundai Motor Group. Производитель также заявил, что при использовании скоростной зарядной станции мощностью 350 кВт пополнение заряда батареи с 10% до 80% займет около 22 минут.

Оснащение салона

Длина GV90 составляет 5285 мм, ширина — 2030 мм, высота — 1815 мм, а колесная база — 3245 мм. Передние сиденья могут поворачиваться на 180 градусов, образуя во время стоянки конфигурацию салона, в которой пассажиры сидят лицом друг к другу.

Среди заявленного оснащения — дисплей, который в припаркованном автомобиле раздвигается до 24,6 дюйма, 25-дюймовый проекционный дисплей на лобовом стекле и аудиосистема Bang & Olufsen с 25 динамиками и Dolby Atmos. Genesis также сообщил о системе из 12 подушек безопасности в крыше, полу из натурального дерева с подогревом и бескнопочной системе питания автомобиля. Ожидается, что после запуска в Южной Корее GV90 выйдет на рынки США и других стран в начале 2027 года.

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