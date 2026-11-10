Rockstar Games计划在游戏发布的同时，通过Xbox Cloud Gaming提供《侠盗猎车手VI》。Xbox One用户将能够在不更换至PlayStation 5或Xbox Series X|S的情况下，通过云服务启动该游戏，The Verge报道称。

Xbox主机上的流媒体服务

据该媒体报道，GTA VI的云端启动似乎将仅限于Xbox Series X|S和Xbox One主机。该游戏预计不会在PC、该服务的网页版或电视上提供串流，尽管Xbox Cloud Gaming通常支持此类设备。

Rockstar指出，向Xbox主机串流该游戏时将采用Xbox Series S的图形设置。这将使Xbox One用户能够通过互联网连接游玩该系列的新作。

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主机上每秒30帧

Rockstar还确认，GTA VI将在PlayStation 5、PlayStation 5 Pro、Xbox Series S和Xbox Series X上以每秒30帧运行。PlayStation 5 Pro的优势将包括光线追踪阴影以及对PlayStation Spectral Super Resolution技术的支持。

Xbox战略负责人马修·鲍尔此前在X上表示，微软不会独家串流GTA VI。与此同时，据The Verge评估，在游戏上线时，微软实际上仍将是该游戏云端串流的唯一提供商，但仅限于Xbox主机。Rockstar还宣布全面支持PlayStation和Xbox上的Remote Play，但该功能并非云端串流。

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