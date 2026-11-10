Rockstar Games planuje udostępnić Grand Theft Auto VI w usłudze Xbox Cloud Gaming jednocześnie z premierą gry. Właściciele Xbox One będą mogli uruchomić ją w usłudze chmurowej bez przechodzenia na PlayStation 5 lub Xbox Series X|S, informuje The Verge.

Streaming na konsolach Xbox

Według publikacji chmurowe uruchamianie GTA VI najprawdopodobniej będzie ograniczone do konsol Xbox Series X|S i Xbox One. Gra nie powinna być dostępna do streamingu na PC, w wersji internetowej usługi ani na telewizorach, choć Xbox Cloud Gaming zwykle obsługuje takie urządzenia.

Rockstar zaznaczył, że do przesyłania gry strumieniowo na konsole Xbox zostaną zastosowane ustawienia graficzne Xbox Series S. Umożliwi to właścicielom Xbox One granie w nową część serii przez połączenie z internetem.

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30 klatek na sekundę na konsolach

Rockstar potwierdził również, że GTA VI będzie działać z częstotliwością 30 klatek na sekundę na PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series S i Xbox Series X. Zaletami PlayStation 5 Pro będą śledzone promieniami cienie oraz wsparcie technologii PlayStation Spectral Super Resolution.

Szef strategii Xbox Matthew Ball oświadczył wcześniej w serwisie X, że Microsoft nie będzie streamować GTA VI na wyłączność. Jednocześnie, według oceny The Verge, na starcie Microsoft faktycznie pozostanie jedynym dostawcą chmurowego streamingu gry, ale tylko na konsolach Xbox. Rockstar poinformował również o pełnym wsparciu Remote Play na PlayStation i Xbox, jednak ta funkcja nie jest streamingiem chmurowym.

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